Суд лишил бывшего гаишника имущества на 179 миллионов рублей

У бывшего московского инспектора ДПС Сергея Кузнецова суд по иску Генпрокуратуры России изъял имущество стоимостью свыше 129 миллионов рублей, а также деньги и валюту более чем на 50 миллионов рублей. Всё это, как сообщает официальный представитель ведомства Андрей Иванов, было полицейским приобретено незаконно и в результате обращено в доход государства.

"Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и денежных средств на общую сумму порядка 180 миллионов рублей, принадлежащих бывшему инспектору ДПС Сергею Кузнецову", — сказал Иванов.

В период службы Кузнецова, отметил Иванов, его родственники и другие близкие приобрели более 20 объектов недвижимого имущества и автомобиль. Дом с земельным участком, квартиры были в том числе расположены за рубежом. В банковских ячейках хранились денежные средства — свыше 48 миллионов рублей и в иностранной валюте — более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов США.

При этом сведений о законности источников получения средств, за счёт которых оно приобреталось, представлено не было. Генпрокуратура России направила исковое заявление с требованием об обращении этих объектов и денежных средств в доход государства. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объёме. В законную силу решение ещё не вступило.