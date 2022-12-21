В ООН подсчитали количество украинских беженцев в Европе

С 24 февраля по 20 декабря 2022 года в страны Европы прибыли 7 863 339 человек с Украины. Такие результаты подсчётов представили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. При этом только за последние две недели количество прибывших украинцев увеличилось на 30 846 человек.

По данным организации, больше всего беженцев прибыли на территорию России (2 852 395 человек). Далее в списке идут Польша (1 544 074), Германия (1 021 667), Чехия (472 473), Италия (173 231), Испания (158 789), Болгария (148 451), Великобритания (150 600), Франция (118 994), Словакия (104 140) и Румыния (103 167). Есть в перечне и другие государства, правда число беженцев в них не превышает ста тысяч. Также сообщается, что 4 862 561 человек был включён в национальную программу временной защиты и поддержки.

Согласно сведениям УВКБ, всего с 24 февраля из Украины в другие страны отправились 16 595 007 человек, однако 8 711 402 человека со временем вернулись домой.