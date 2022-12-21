В Lufthansa назвали Болгарию частью России

В национальной авиакомпании ФРГ Lufthansa заявили, что не станут предоставлять помощь в сопровождении 12-летнего сына посла Болгарии в США Георгия Панайотова. Дипломат заявил, что авиаперевозчик объяснил это тем, что якобы "Болгария — часть России".

По его словам, поначалу, когда он решил отправить сына Тео на Рождество в Болгарию и выбирал рейс с пересадкой через Франкфурт в Софию, он заказал помощника, чтобы ребёнок не потерялся в большом терминале, ведь парень летел без сопровождения впервые. Компания подтвердила платную услугу. Но уже в день полёта услуга была отменена, а в центральном офисе Lufthansa решили объяснить этот поступок словами "Болгария — часть Российской Федерации", опубликованными в Facebook*.

"Это не шутка, это действительный случай, который здорово потрепал нервы мне и травмировал ребёнка", — заявил Панайотов.

Правда, совсем без помощи парень не остался. Ему помогли члены экипажа — направили к нужному самолёту, вылетавшему из Франкфурта-на-Майне в Болгарию.

Напомним, что германская авиакомпания Lufthansa с весны не летает в Россию и не использует её воздушное пространство, как и другие западные авиакомпании.