Зеленский на переговоры с Байденом заявился в свитере

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с лидером США Джо Байденом. Американский коллега сам встретил его у входа в здание. Такое видео показали американские телеканалы, в том числе CNN.

На этих кадрах можно видеть, что Зеленский остался верен себе: даже в Белый дом он явился в свитере цвета хаки, по-прежнему пренебрегая строгой одеждой.

В Белом доме у Зеленского запланирована двусторонняя встреча с Байденом. Затем лидер Украины выступит на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.