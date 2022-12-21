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21 декабря, 19:19

Зеленский на переговоры с Байденом заявился в свитере

Байден встретил Зеленского в Белом доме

<p>Встреча Зеленского и Байдена у Белого дома. Кадр из видео CNN</p>

Встреча Зеленского и Байдена у Белого дома. Кадр из видео CNN

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с лидером США Джо Байденом. Американский коллега сам встретил его у входа в здание. Такое видео показали американские телеканалы, в том числе CNN.

На этих кадрах можно видеть, что Зеленский остался верен себе: даже в Белый дом он явился в свитере цвета хаки, по-прежнему пренебрегая строгой одеждой.

В Белом доме у Зеленского запланирована двусторонняя встреча с Байденом. Затем лидер Украины выступит на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.

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Андрей Григорьев

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