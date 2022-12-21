Прояснилась судьба российских моряков с застрявшего у Венесуэлы судна

Моряков с запросившего помощь сухогруза Leros 1, который не может покинуть порт в Венесуэле, вскоре вернут домой. Об этом сообщили в российском посольстве в Каракасе. В настоящее время они обеспечены продовольствием, кроме того, в ближайшее время на судно планируется дополнительная поставка продуктов питания.

"По информации, полученной от представителей обслуживающей компании, решаются вопросы, связанные с урегулированием задолженности по выплате морякам заработной платы и последующим возвращением 13 российских граждан на Родину", — приводят в Telegram-канале МИД РФ сообщение посольства России в Венесуэле.

МИД уточняет, что моряки обратились в консульский отдел посольства из-за нарушений работодателем положений трудового договора и задержками в поставках на борт продовольствия. Диппредставительство во взаимодействии с венесуэльским МИД и местными правоохранителями приняли меры для защиты прав и интересов россиян.