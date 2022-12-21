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21 декабря, 18:55

Хоккеиста Гурьянова вывели из состава "Далласа" по семейным обстоятельствам

Российский хоккеист Денис Гурьянов выведен из состава клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" по семейным обстоятельствам. Об этом в Twitter заявила пресс-служба команды.

"Генеральный менеджер "Даллас Старз" Джим Нилл объявил сегодня, что нападающий Денис Гурьянов отстранён от работы в команде на неопределённый срок по семейным обстоятельствам. На данный момент у команды не будет дальнейших комментариев", — сказано в сообщении.

В этом сезоне 25-летний Гурьянов провёл 25 матчей, в ходе которых забросил две шайбы. Кроме того, игрок отличился тремя голевыми передачами.

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Ранее Лайф писал, что нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин догнал Сергея Фёдорова в списке лучших российских бомбардиров в НХЛ. Это произошло благодаря заброшенной шайбе в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2).

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Wikipedia / Danny Baxter

Никита Осипов

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