Хоккеиста Гурьянова вывели из состава "Далласа" по семейным обстоятельствам

Российский хоккеист Денис Гурьянов выведен из состава клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" по семейным обстоятельствам. Об этом в Twitter заявила пресс-служба команды.

"Генеральный менеджер "Даллас Старз" Джим Нилл объявил сегодня, что нападающий Денис Гурьянов отстранён от работы в команде на неопределённый срок по семейным обстоятельствам. На данный момент у команды не будет дальнейших комментариев", — сказано в сообщении.