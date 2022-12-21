Главный тренер "Крыльев Советов" Осинькин прокомментировал переход Сычевого

Клуб "Крылья Советов" не объявляет о подписании контракта нападающего "Оренбурга" Владимира Сычевого из-за того, что не все документы завизированы. Об этом рассказал главный тренер самарцев Игорь Осинькин

"Знаю, что Сычевой подписал контракт с "Крыльями", но не все документы подписаны. То, что было в прессе, действительно так", — рассказал он "Спорт-Экспрессу".

Осинькин не уточнил, какие именно документы не готовы, но отметил, что есть ещё "какие-то детали, которые не позволяют сказать об этом как о свершившемся факте".