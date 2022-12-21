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21 декабря, 18:37

Главный тренер "Крыльев Советов" Осинькин прокомментировал переход Сычевого

Клуб "Крылья Советов" не объявляет о подписании контракта нападающего "Оренбурга" Владимира Сычевого из-за того, что не все документы завизированы. Об этом рассказал главный тренер самарцев Игорь Осинькин

"Знаю, что Сычевой подписал контракт с "Крыльями", но не все документы подписаны. То, что было в прессе, действительно так", — рассказал он "Спорт-Экспрессу".

Осинькин не уточнил, какие именно документы не готовы, но отметил, что есть ещё "какие-то детали, которые не позволяют сказать об этом как о свершившемся факте".

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Ранее Лайф писал, что президент "Оренбурга" подтвердил переход Сычевого в "Крылья Советов". У спортсмена подписан контракт, к этому всё шло, заявил он.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Арина Родионова

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