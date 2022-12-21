Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Судя по опубликованным им кадрам, он прилетел в Штаты бортом ВВС США вместе с руководителем Офиса Андреем Ермаком.

"Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. <...> Проведу ряд переговоров, в частности, с лидером США Джо Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и США", — написал Зеленский в телеграм-канале.

Зеленский опубликовал фотографии из США. Фото © Telegram / V_Zelenskiy_official

Зеленский опубликовал фотографии из США. Фото © Telegram / V_Zelenskiy_official

В Белом доме также подтвердили журналистам прибытие Зеленского в США. Там добавили, что все мероприятия ожидаются в соответствии с запланированным графиком.