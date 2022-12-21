Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом
Зеленский опубликовал фотографии из США. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Судя по опубликованным им кадрам, он прилетел в Штаты бортом ВВС США вместе с руководителем Офиса Андреем Ермаком.
"Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. <...> Проведу ряд переговоров, в частности, с лидером США Джо Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и США", — написал Зеленский в телеграм-канале.
В Белом доме также подтвердили журналистам прибытие Зеленского в США. Там добавили, что все мероприятия ожидаются в соответствии с запланированным графиком.
Ранее стало известно, что Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.
Новости
В Центробанке заявили, что решений о системном обмене замороженными активами РФ с ЕС нет
сегодня в 18:34
Сын Трампа придумал очередное унизительное прозвище Зеленскому из-за визита в Вашингтон
сегодня в 18:20
Челябинцы захейтили суровую ёлку, созданную по мотивам работы испанского архитектора
сегодня в 18:13