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21 декабря, 18:35

Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом

<p>Зеленский опубликовал фотографии из США. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official" target="_blank" rel="noopener noreferrer">V_Zelenskiy_official</a></p>

Зеленский опубликовал фотографии из США. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Судя по опубликованным им кадрам, он прилетел в Штаты бортом ВВС США вместе с руководителем Офиса Андреем Ермаком.

"Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. <...> Проведу ряд переговоров, в частности, с лидером США Джо Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и США", — написал Зеленский в телеграм-канале.

Зеленский опубликовал фотографии из США. Фото © Telegram / V_Zelenskiy_official

Зеленский опубликовал фотографии из США. Фото © Telegram / V_Zelenskiy_official

Зеленский опубликовал фотографии из США. Фото © Telegram / V_Zelenskiy_official

Зеленский опубликовал фотографии из США. Фото © Telegram / V_Zelenskiy_official

В Белом доме также подтвердили журналистам прибытие Зеленского в США. Там добавили, что все мероприятия ожидаются в соответствии с запланированным графиком.

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Ранее стало известно, что Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.

Наталья Исакова

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