Челябинцы захейтили суровую ёлку, созданную по мотивам работы испанского архитектора

Жители Челябинска остались недовольны новым арт-объектом, который создали в самом центре города. Речь идёт о металлической ёлке за 1,6 миллиона рублей. Её, как заявляют местные власти, разработали по мотивам работы испанского архитектора Серджио Себастиана. Однако оригинал 24 метра в высоту, а копия оказалась в пять раз ниже.

Челябинцы захейтили суровую ёлку, ставшую жалкой копией работы испанского архитектора. Видео © Telegram / SHOT

В суровой новогодней красавице заметен торчащий по центру электрический щиток. Всё это сопровождается следами скотча, бетонными бордюрами и неоторванными этикетками.

"Здесь даже нужно догадаться, что это ёлка. Но так с первого взгляда даже непонятно, что это дерево. От ёлки я вижу только конус и всё. И звезду наверху. Больше от ёлки я здесь ничего не вижу", — рассказала телеграм-каналу SHOT одна из жительниц Челябинска.

Другая девушка отметила, что инсталляция похожа на ракету, что символизирует движение вперёд, поэтому город и делает это "как может". А некоторые челябинцы отметили, что смотреть на такой объект просто некомфортно.