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21 декабря, 18:08

Блинкен подтвердил, что в новый пакет помощи Киеву от США впервые войдёт ПВО Patriot

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен официально подтвердил, что в новом пакете помощи Украине будут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, всего будет выделено 1,85 миллиарда долларов.

"Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot", — говорится в заявлении.

Как рассказал сам Блинкен, один миллиард долларов будет выделен со стороны американского Госдепа, а вторая часть пакета в размере 850 миллионов долларов — по линии Минобороны США.

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Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.

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Getty Images / Anna Rose Layden

Наталья Исакова

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