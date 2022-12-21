Блинкен подтвердил, что в новый пакет помощи Киеву от США впервые войдёт ПВО Patriot
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен официально подтвердил, что в новом пакете помощи Украине будут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, всего будет выделено 1,85 миллиарда долларов.
"Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot", — говорится в заявлении.
Как рассказал сам Блинкен, один миллиард долларов будет выделен со стороны американского Госдепа, а вторая часть пакета в размере 850 миллионов долларов — по линии Минобороны США.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.
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