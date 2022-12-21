Матыцин: Без россиян представить будущее международного спорта трудно

Российская сторона заинтересована в том, чтобы наши спортсмены вернулись на международную арену, сейчас работы по данному вопросу ведутся. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он отметил, что вклад россиян в мировой спорт по праву является неоспоримым, поэтому без нашей страны его будущее представить трудно.