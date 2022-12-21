Матыцин: Без россиян представить будущее международного спорта трудно
Российская сторона заинтересована в том, чтобы наши спортсмены вернулись на международную арену, сейчас работы по данному вопросу ведутся. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин. Он отметил, что вклад россиян в мировой спорт по праву является неоспоримым, поэтому без нашей страны его будущее представить трудно.
"Надеюсь, что наши друзья из международных федераций задумаются и о своём будущем, и о будущем мирового спорта. Без России его представить трудно!" — приводит издание "Спорт-Экспресс" слова министра.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие состязания и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Сергей Фадеичев