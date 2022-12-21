Боксёры Фьюри и Усик договорились провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира

Британский боксёр Тайсон Фьюри проведёт бой с украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

"Бойцы дали согласие на то, чтобы подраться друг с другом. <...> Другой вопрос, где состоится бой. Мы получили пару предложений от Ближнего Востока. Мы также могли бы организовать этот мегафайт на стадионе "Уэмбли". Мы решим это в ближайшие недели", — приводит слова Арума YouTube-канал Boxing Social.

Отметим, что у 35-летнего Усика продолжает сохраняться победная серия (20 побед в 20 поединках). При этом 34-летний Фьюри также получил ноль поражений в 34 боях, на его счету числятся 33 победы и одна ничья.