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21 декабря, 16:32

Боксёры Фьюри и Усик договорились провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира

<p>Тайсон Фьюри и Александр Усик. Обложка © ТАСС / AP/<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Ian Walton / Andrew Kravchenko</p>

Тайсон Фьюри и Александр Усик. Обложка © ТАСС / AP/ Ian Walton / Andrew Kravchenko

Британский боксёр Тайсон Фьюри проведёт бой с украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

"Бойцы дали согласие на то, чтобы подраться друг с другом. <...> Другой вопрос, где состоится бой. Мы получили пару предложений от Ближнего Востока. Мы также могли бы организовать этот мегафайт на стадионе "Уэмбли". Мы решим это в ближайшие недели", — приводит слова Арума YouTube-канал Boxing Social.

Отметим, что у 35-летнего Усика продолжает сохраняться победная серия (20 побед в 20 поединках). При этом 34-летний Фьюри также получил ноль поражений в 34 боях, на его счету числятся 33 победы и одна ничья.

Боксёр Усик заявил, что после поединка с Фьюри намерен разобраться с Уайлдером

Боксёр Усик заявил, что после поединка с Фьюри намерен разобраться с Уайлдером

Кстати, ранее Усик заявил, что планирует завершить свою спортивную карьеру после ещё трёх боёв. Тяжеловес мечтает сразиться с Тайсоном Фьюри, Саулем Альваресом, а после провести финальный поединок на Украине.

Наталья Исакова

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