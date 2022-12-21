Французского посла вызвали в МИД РФ из-за высказываний Колонны об инциденте в ЦАР

Послу Франции в РФ Пьеру Леви выражена нота протеста в связи с высказыванием министра иностранных дел республики Катрин Колонны о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"21 декабря в МИД России был вызван посол Французской Республики в Российской Федерации П. Леви. Ему был выражен решительный протест в связи с высказываниями министра Европы и иностранных дел Французской Республики К. Колонна, сделанными относительно совершённого 16 декабря в ЦАР покушения на Д.С. Сытого", — сказано в сообщении.

В министерстве послу указали на неприемлемость очередных обвинений в адрес РФ в распространении "пропаганды" и "насилии в отношении гражданского населения" ЦАР якобы со стороны ряда неких частных военных структур России. В ведомстве подчеркнули, что подобные высказывания звучат особенно неуместно в тот момент, когда Сытый чудом остался жив и продолжает сложное лечение в медучреждении.