Зубочистки в помощь: Россиянам рассказали, как часто нужно чистить смартфон от пыли и грязи
Эксперт Ситнов: Чистить смартфоны от пыли и грязи необходимо не реже чем раз в полгода
Смартфон необходимо очищать от грязи и пыли раз в полгода, но многое, конечно, зависит от условий использования гаджета. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал преподаватель Московской школы программистов (МШП) Кирилл Ситнов.
"Я рекомендую уделять этому внимание как минимум раз в полгода. Так, со временем защитная решётка динамика может забиваться пылью, грязью или ушной серой, что сказывается на уменьшении громкости устройства. Для очистки можно воспользоваться как программными, так и техническими средствами", — сказал специалист.
По словам Ситнова, решётку динамика и ёмкость для зарядки можно очистить самостоятельно, а вот полную чистку устройства следует доверить уже профессионалам. Эксперт обратил внимание, что в некоторых современных смартфонах есть функция очистки динамика. Если же она отсутствует, то на помощь придут зубочистки и ушные палочки. Главное, чтобы чистка совершалась выметающими движениями, в противном случае есть риск только утрамбовать сор. При этом какие-либо металлические предметы использовать категорически нельзя, резюмировал специалист.
А ранее эксперт рассказал, что при падении смартфона в сугроб не нужно сразу его отогревать, а также ставить на зарядку, так как это губительно для техники. Если смартфон тут же поместить в тепло, то в нём образуется вода, что чревато серьёзными поломками.
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