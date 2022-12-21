Зубочистки в помощь: Россиянам рассказали, как часто нужно чистить смартфон от пыли и грязи

Смартфон необходимо очищать от грязи и пыли раз в полгода, но многое, конечно, зависит от условий использования гаджета. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал преподаватель Московской школы программистов (МШП) Кирилл Ситнов.

"Я рекомендую уделять этому внимание как минимум раз в полгода. Так, со временем защитная решётка динамика может забиваться пылью, грязью или ушной серой, что сказывается на уменьшении громкости устройства. Для очистки можно воспользоваться как программными, так и техническими средствами", — сказал специалист.