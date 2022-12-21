Запасы нефти в стратегическом резерве США уменьшились до 378,6 миллиона баррелей
Стратегический резерв американской нефти уменьшился до 378,6 миллиона баррелей, снизившись на 3,6 миллиона. Об этом сказано на сайте управления энергетической информации государства.
В результате значение достигло минимума с декабря 1983 года. Тогда показатель был на уровне 378,3 миллиона баррелей.
Ранее Лайф писал, что Вашингтон планирует закупить нефть для восполнения стратегического резерва. Размер первоначальной партии чёрного золота составит примерно три миллиона баррелей.
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