Запасы нефти в стратегическом резерве США уменьшились до 378,6 миллиона баррелей

Стратегический резерв американской нефти уменьшился до 378,6 миллиона баррелей, снизившись на 3,6 миллиона. Об этом сказано на сайте управления энергетической информации государства.

В результате значение достигло минимума с декабря 1983 года. Тогда показатель был на уровне 378,3 миллиона баррелей.