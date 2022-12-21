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21 декабря, 17:17

Запасы нефти в стратегическом резерве США уменьшились до 378,6 миллиона баррелей

Стратегический резерв американской нефти уменьшился до 378,6 миллиона баррелей, снизившись на 3,6 миллиона. Об этом сказано на сайте управления энергетической информации государства.

В результате значение достигло минимума с декабря 1983 года. Тогда показатель был на уровне 378,3 миллиона баррелей.

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Ранее Лайф писал, что Вашингтон планирует закупить нефть для восполнения стратегического резерва. Размер первоначальной партии чёрного золота составит примерно три миллиона баррелей.

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shutterstock

Никита Осипов

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