В российско-китайских учениях разглядели сигналы для Тайваня и Японии

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2022", проходящие недалеко от Тайваньского пролива, могут быть сигналом как Тайбэю, так и Токио, которое недавно обнародовало новую оборонную стратегию. Об этом сообщает издание South China Morning Post, ссылаясь на военных аналитиков.

Специалист по военно-морским вопросам Ли Цзе считает, что учения, вероятно, являются ответом на тайваньскую программу строительства собственных подлодок. При этом, согласно данным из открытых источников, судно является чуть ли не копией японской "Сорю".

"Кроме того, в тайваньских подлодках, так же, как и в "Сорю", будут использовать литиевые батареи, что позволяет нам предположить, что Токио передал Тайбэю некоторые технологии по строительству подводных лодок", — отметил аналитик.

Комментируя новость о старте учений Пекина и Москвы, научный сотрудник пекинского аналитического центра военной науки "Юань Ван" Чжоу Чэньмин обратил внимание, что недавно в Японии приняли новую стратегию национальной безопасности, положения которой могут оказать огромное влияние на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Повышение японцами оборонных расходов нацелено на Пекин, считает эксперт, именно по этой причине манёвры проходят в Восточно-Китайском море, недалеко от территориальных вод Страны восходящего солнца.

Напомним, сегодня, 21 декабря, в акватории Восточно-Китайского моря стартовали российско-китайские учения. Активная фаза совместных манёвров закончится 27 декабря. Как сообщили в Минобороны РФ, в программе запланировано проведение ракетных и артиллерийских стрельб по военным целям, а также отработка совместных противолодочных действий с применением оружия.