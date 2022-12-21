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21 декабря, 17:43

Врач рассказала о неожиданной причине регулярной заложенности носа

Терапевт Романенко: Регулярная заложенность носа может сигнализировать о проблемах с зубами

Регулярная заложенность носа может сигнализировать о проблемах с зубами. Об этом в беседе с изданием "Москва 24" предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Когда воспаление идёт на мягкую часть зуба, на десну, затрагивает кость, то формируется сообщение между полостью рта, больным зубом и придаточными пазухами. Тогда и может быть заложенность носа", — пояснила специалист.

Также, по словам врача, заложенность носа является распространённым симптомом аллергической реакции к какому-либо раздражителю. Однако, чтобы выяснить точную причину, необходимо пройти медицинское обследование.

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А ранее врач Елена Зяблова объяснила, чем опасна зависимость от капель для носа. Специалист рассказала, что проблема может действительно быть в носовой перегородке, но поставить соответствующий диагноз должен медик.

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Freepik

Наталья Исакова
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