ВОЗ обеспокоена ростом числа тяжёлых случаев ковида в Китае

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена увеличением числа тяжёлых случаев CoViD-19 в Китае. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"ВОЗ очень обеспокоена развитием ситуации в Китае в связи с увеличением числа сообщений о тяжёлых заболеваниях", — сказал он в ходе брифинга.

Чтобы оценить риск в полном формате, по словам Гебреисуса, ВОЗ необходима более подробная информация о тяжести болезни, госпитализации пациентов и потребности в поддержке отделений терапии. При этом организация продолжает оказывать поддержку Китаю в том, чтобы страна направила усилия на вакцинацию населения.