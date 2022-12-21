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21 декабря, 16:45

ВОЗ обеспокоена ростом числа тяжёлых случаев ковида в Китае

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена увеличением числа тяжёлых случаев CoViD-19 в Китае. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"ВОЗ очень обеспокоена развитием ситуации в Китае в связи с увеличением числа сообщений о тяжёлых заболеваниях", — сказал он в ходе брифинга.

Чтобы оценить риск в полном формате, по словам Гебреисуса, ВОЗ необходима более подробная информация о тяжести болезни, госпитализации пациентов и потребности в поддержке отделений терапии. При этом организация продолжает оказывать поддержку Китаю в том, чтобы страна направила усилия на вакцинацию населения.

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А ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что Китай может стать ежегодным "поставщиком" нового штамма ковида. По его словам, Пекин, отменяя жёсткие ограничения, выбрал стратегию контролируемо переболеть. Россия же в своё время сделала то же самое, но в нашей стране пики заболеваемости уже пройдены и выработан популяционный иммунитет.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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