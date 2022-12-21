ВОЗ обеспокоена ростом числа тяжёлых случаев ковида в Китае
Всемирная организация здравоохранения обеспокоена увеличением числа тяжёлых случаев CoViD-19 в Китае. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
"ВОЗ очень обеспокоена развитием ситуации в Китае в связи с увеличением числа сообщений о тяжёлых заболеваниях", — сказал он в ходе брифинга.
Чтобы оценить риск в полном формате, по словам Гебреисуса, ВОЗ необходима более подробная информация о тяжести болезни, госпитализации пациентов и потребности в поддержке отделений терапии. При этом организация продолжает оказывать поддержку Китаю в том, чтобы страна направила усилия на вакцинацию населения.
А ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что Китай может стать ежегодным "поставщиком" нового штамма ковида. По его словам, Пекин, отменяя жёсткие ограничения, выбрал стратегию контролируемо переболеть. Россия же в своё время сделала то же самое, но в нашей стране пики заболеваемости уже пройдены и выработан популяционный иммунитет.
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