В Центробанке заявили, что решений о системном обмене замороженными активами РФ с ЕС нет
Решений о системном обмене замороженными активами РФ с Европейским союзом нет. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин в ходе лекции в МГИМО, комментируя сообщения о том, что средства нерезидентов из недружественных юрисдикций начали "отпускаться" со специальных рублёвых счетов типа С. Представитель регулятора подчеркнул, что в ЦБ осторожно относятся к этой теме.
"Это должны быть исключительные случаи и, действительно, мы хотим рассматривать это в качестве некоего системного подхода, некоей общей переговорной позиции и не допускать по возможности больших частных исключений высвобождения средств со счетов типа С. Коротко подтверждаю, что нет, такого системного соглашения о выпуске там, выпуске здесь достигнуто не было", — подчеркнул Чистюхин.
Ранее стало известно, что беглецов из России обложат повышенным налогом. Те, кто торопился с выездом, как правило, налоговыми вопросами не заморачивались.
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