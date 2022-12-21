Сын Трампа придумал очередное унизительное прозвище Зеленскому из-за визита в Вашингтон

Украинский лидер Владимир Зеленский является "неблагодарной королевой иностранной помощи". Так сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший прокомментировал слова обозревателя Washington Examiner и Fox News Байрона Йорка о том, что лидер Незалежной, приехав в Вашингтон, опять будет жаловаться на недостаточную помощь со стороны Штатов.

"Зеленский, по большому счёту, просто неблагодарная королева иностранной помощи", — написал наследник экс-лидера США в "Твиттере".

Трамп-младший, как и его отец, является членом Республиканской партии, также он занимает пост вице-президента компании The Trump Organization.