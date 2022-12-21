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21 декабря, 18:20

Сын Трампа придумал очередное унизительное прозвище Зеленскому из-за визита в Вашингтон

Трамп-младший назвал Зеленского неблагодарной королевой иностранной помощи

Украинский лидер Владимир Зеленский является "неблагодарной королевой иностранной помощи". Так сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший прокомментировал слова обозревателя Washington Examiner и Fox News Байрона Йорка о том, что лидер Незалежной, приехав в Вашингтон, опять будет жаловаться на недостаточную помощь со стороны Штатов.

"Зеленский, по большому счёту, просто неблагодарная королева иностранной помощи", — написал наследник экс-лидера США в "Твиттере".

Трамп-младший, как и его отец, является членом Республиканской партии, также он занимает пост вице-президента компании The Trump Organization.

Сын Трампа раскритиковал Зеленского за гонения против УПЦ

Сын Трампа раскритиковал Зеленского за гонения против УПЦ

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова

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