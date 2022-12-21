Сенатор Рэнд Пол назвал ошибкой утверждение Трейси на должность посла США в России
Сенатор-республиканец Рэнд Пол, блокировавший военную помощь Киеву, считает ошибкой утверждение Линн Трейси на должность посла США в России.
"Это ошибка — направлять в Россию посла, которая поддерживает вступление Украины и Грузии в НАТО", — высказался Пол в "Твиттере" по итогам голосования по кандидатуре Трейси.
К слову, политик стал одним из двух конгрессменов (на пару с Майком Ли), которые проголосовали против кандидатуры Трейси.
Ранее стало известно, что Линн Трейси утвердили новым послом США в России. К сведению, она станет первой в истории женщиной на этой должности. До этого Трейси работала в диппредставительствах Вашингтона в Туркменистане, Казахстане, Пакистане, Афганистане, Киргизстане, а также была послом США в Армении.