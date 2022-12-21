Сенатор Рэнд Пол назвал ошибкой утверждение Трейси на должность посла США в России

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, блокировавший военную помощь Киеву, считает ошибкой утверждение Линн Трейси на должность посла США в России.

"Это ошибка — направлять в Россию посла, которая поддерживает вступление Украины и Грузии в НАТО", — высказался Пол в "Твиттере" по итогам голосования по кандидатуре Трейси.

К слову, политик стал одним из двух конгрессменов (на пару с Майком Ли), которые проголосовали против кандидатуры Трейси.