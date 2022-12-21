Число случаев ковида на Земле преодолело очередной знаковый рубеж

Если точнее, то в мире по состоянию на 21 декабря (19:19 по мск) насчитывалось 650 332 899 заболевших, с начала пандемии умерло 6 649 874 человека. Больше всего заражений выявлено в США — 98 525 870 человека. В число стран с более чем 35 миллионов случаев заражения также входят Индия, Франция, Германия и Бразилия. Летальных случаев больше всего зафиксировано в США — 1 077 129, следом идут Бразилия (692 041), Индия (530 680), Россия (393 166) и Мексика (330 805).