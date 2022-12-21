Путин призвал совершенствовать защиту информресурсов России и Белоруссии
Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов РФ и Белоруссии — на сегодня очень важная задача. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе встречи с госсекретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.
"Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов — сегодня это очень актуально", — отметил президент.
Мезенцев же сообщил, что на днях в российское правительство был передан проект декрета Высшего государственного совета по кибербезопасности Союзного государства. Также есть предложение по подготовке и переподготовке кадров в области кибербезопасности.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Белоруссия перенимают военную практику США и их союзников по НАТО в ядерной сфере. Об этом СМИ узнали от источников в МИД РФ.
ТАСС / Сергей Фадеичев