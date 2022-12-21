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21 декабря, 19:11

Путин призвал совершенствовать защиту информресурсов России и Белоруссии

Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов РФ и Белоруссии — на сегодня очень важная задача. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе встречи с госсекретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

"Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов — сегодня это очень актуально", — отметил президент.

Мезенцев же сообщил, что на днях в российское правительство был передан проект декрета Высшего государственного совета по кибербезопасности Союзного государства. Также есть предложение по подготовке и переподготовке кадров в области кибербезопасности.

Путин обсудил с Совбезом проект обновлённой концепции внешней политики

Путин обсудил с Совбезом проект обновлённой концепции внешней политики

Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Белоруссия перенимают военную практику США и их союзников по НАТО в ядерной сфере. Об этом СМИ узнали от источников в МИД РФ.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Осипов

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