Путин призвал совершенствовать защиту информресурсов России и Белоруссии

Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов РФ и Белоруссии — на сегодня очень важная задача. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе встречи с госсекретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

"Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов — сегодня это очень актуально", — отметил президент.

Мезенцев же сообщил, что на днях в российское правительство был передан проект декрета Высшего государственного совета по кибербезопасности Союзного государства. Также есть предложение по подготовке и переподготовке кадров в области кибербезопасности.