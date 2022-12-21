Что на самом деле попросит Зеленский у Байдена На какое оружие возмездия надеется глава Украины, получит ли он его в Соединенных Штатах и что скрывается за кулисами официальных встреч 27151 27151 Обложка © ТАСС/ AP Photo/Evan Vucci

Пока Зеленский летел в Вашингтон из Польши на самолёте ВВС США, американские СМИ пугали общественность новыми запросами украинского президента. Глава Незалежной будет просить о поставке тактических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 км, а также БПЛА Grey Eagle и Reaper, сообщило Politico. Украинский президент выступил перед Конгрессом и встретился с Байденом.

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Издание уверяет, что власти не готовы пока к таким поставкам, так как отправка ракет дальнего радиуса действия может спровоцировать Россию "на использование потенциально ещё более смертоносного оружия внутри Украины". Этот визит совпадает с намерением администрации США объявить об отправке Киеву нового пакета помощи на 1,8 миллиарда долларов, включающего системы Patriot.

Одиозные республиканцы уже шутят в соцсетях: "Конечно, теневой президент должен прийти в Конгресс и объяснить, зачем ему миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата — Украины". Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала визит абсурдом.

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В Москве уже, похоже, ничему не удивляются — депутат Госдумы Андрей Гурулёв недавно заявил, что "Украине поставят всё" и к этому придётся готовиться. Хотя в Вашингтоне внезапный визит Зеленского связывают с поддержкой и выделением очередного транша американской военной помощи, включая ЗРК Patriot.

ATACMS и ЗРК Patriot

ЗРК Patriot. Фото © Wikipedia

Ранее Лайф писал о поставках ракет ATACMS и ЗРК Patriot, их возможностях и реакции России на эти системы. ATACMS 2000 или ATACMS 2000 MOD — модификации, способные преодолевать расстояние до 300 километров. Головная часть ракет — осколочно-фугасная WDU-18/B. Такая же стоит на противокорабельных ракетах HARPOON. Система управления инерциальная и GPS. Возможен и второй вариант развития событий. Украина получит ATACMS Block 1A или ATACMS Block 1A(QRU). Они тоже стреляют на 300 километров. У первой ракеты головная часть представляет из себя кассету с 275 боевыми элементами, а у второй — осколочно-фугасная.

Что касается ЗРК Patriot, который производится с 1982 года, в его способности противостоять крылатым ракетам многие эксперты сомневаются. В состав комплекса входят РЛС AN/MPQ-65, до восьми пусковых установок М901, зенитные управляемые ракеты MIM104, радар с фазированной решёткой, станция ​​управления, компьютеры и генераторы. Дальность поражения аэродинамических целей — до 100 км, баллистических — до 25 км. Минимальная дистанция поражения — 2 км. Минимальная высота поражения — 0,06 км, максимальная — 25 км. Максимальная скорость поражаемых целей — 2,2 тыс. км. Число сопровождаемых и обстреливаемых целей — 8. Время полёта ракеты — 8–17 секунд. Количество ракет на пусковой установке — 4.

На западном фронте без перемен

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По большому счёту, в администрации президента Байдена полагают, что Украина сейчас переживает опасный момент и ситуация зимой может стать еще более отчаянной, сообщают источники из среды вашингтонских чиновников американским журналистам.

Интересно, что сегодня же глава "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсуждалась в том числе война на Украине и общая ситуация в мире. Эта встреча официально заявлена как визит одного партийного лидера к другому.

Киев попросит у Вашингтона баллистические ракеты и ударные беспилотники. Есть вероятность, полагают эксперты, что Зеленский выпросит у Запада это оружие. Среди ночных тезисов Зеленского перед конгрессменами США главным может стать пассаж про Украину, которая пойдёт до конца против России, намереваясь вернуть страну к границам 1991 года.

Об ошибке Вашингтона, отказывающегося признать законные интересы безопасности России на Украине и договориться о прекращении этой войны, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор для The American Conservative.

По словам экс-военного, настоящая опасность сейчас заключается в том, что Байден скоро повторит выступление Линдона Джонсона в 1965 году, заменив слово "Южный Вьетнам" словом "Украина". Дуглас Макгрегор приводит доводы — мнения правительств стран НАТО о войне на Украине разделились. Никто, кроме Польши и Румынии, не спешит мобилизовать свои силы для долгой изнурительной войны на истощение против России на Украине. И никто в Европе не хочет ядерной войны с Москвой.

Авторы Елена Стафеева