Чем Россия ответит на удары американских ракет ATACMS со стороны Украины Киевский режим решил заполучить американские ракеты, которые, скорее всего, будут бить по городам России и Белоруссии, но их есть чем сбивать. 51555 51555 Фото © South Korean Defense Ministry via Getty Images

Украинское командование выцыганило у американских партнёров ракеты повышенной дальности. Изначально власти США поставляли боеприпасы, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров. Теперь же речь идёт о 140 и 300 километрах. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов косвенно подтвердил, что первые уже находятся на Украине.

— Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны, — сказал Данилов.

Новые ракеты создадут угрозу для многих городов России, республик Донбасса и Белоруссии, но и без ответа возможные удары не останутся.

Что получит Украина

Фото © ТАСС / Armed Forces of Ukraine / Cover Images via ZUMA Press

Уже сейчас можно говорить, что Украина обладает ракетами ATACMS Block II, у которых дальность стрельбы составляет 140 километров. Эти ракеты имеют кассетную боевую часть с 13 самонаводящимися боевыми элементами. Для запуска используются установки М142 HIMARS и M270 MLRS.

Теперь же речь идёт о модификациях, способных преодолевать расстояние до 300 километров, а это ATACMS 2000 или ATACMS 2000 MOD. У данных ракет головная часть — осколочно-фугасная WDU-18/B. Кстати, такая же стоит на противокорабельных ракетах HARPOON. Система управления инерциальная и GPS.

Возможен и второй вариант развития событий. Украина получит ATACMS Block 1A или ATACMS Block 1A(QRU). Они тоже стреляют на 300 километров, имеют аналогичную систему управления. У первой ракеты головная часть представляет из себя кассету с 275 боевыми элементами, а у второй — осколочно-фугасная.

— У них эскалация, поэтому они будут постепенно повышать поставки. Нельзя исключать появление тактических баллистических ракет наподобие наших "Искандеров". Если дальность будет свыше 300 километров, чтобы нанести удар по России, они могут подойти на это расстояние в северных и восточных районах. Большая проблема в том, что они высокоточные, — рассказал Лайфу директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Куда полетят ATACMS

Фото © South Korean Defense Ministry via Getty Images

Во-первых, они уже летают. И нужно признать, что достигают определённых успехов. Сейчас они бьют строго внутри зоны СВО, но с поставкой дальних модификаций всё может измениться, и ждать их уже стоит в России и Белоруссии.

Помимо Херсонщины, Запорожья и Донбасса под удар ATACMS могут попасть такие крупные города, как Смоленск, Брянск, Орёл, Курск, Белгород, Воронеж и Ростов-на-Дону, Севастополь и Симферополь.

Также в зоне поражения находится Нововоронежская АЭС, которая от Харькова всего в 250 километрах. Ещё одним опасным объектом становится Курская АЭС. От неё до Харькова 195 километров, а от Сум — 100 километров.

Территория Белоруссии тоже хорошо простреливается. Ракеты, выпущенные с границы, могут долететь до Минска. Про такие города, как Брест и Гомель, даже смыла нет говорить.

Зона поражения ракет ATACMS Инфографика © LIFE

Да, можно успокоить себя тем, что Киев обещал американцам не применять их оружие по территории России. Обещать — не значит жениться. Кстати, про Белоруссию никаких заявлений не было.

— Вполне вероятно, что удары будут, если они получат эти ракеты. Нужно рассматривать не только желание, но и потенциал. Украина — непредсказуемое государство, где есть люди, готовые отдать приказ на совершение преступлений, — считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Когда-то украинское руководство заявило, что отказывается от ядерного оружия, но буквально через 30 лет киевский режим плевал на все договорённости и начал говорить о желании обрести такой тип вооружения. Нам ещё предстоит узнать правду о Чернобыле и Гостомеле, а точнее о находках российских военных на этих объектах. Про Запорожскую АЭС, где обнаружили плутоний и обогащённый уран, уже начала появляться информация. Что Россия сделала в ответ на желание Украины обрести ядерное оружие? Начала защищаться! Теперь же стоит искать защиту от американских ракет.

Защита от ATACMS

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Вооружение, способное уничтожить ATACMS, у России и Белоруссии есть.

— Эшелонированная современная система противовоздушной обороны и единая система России и Белоруссии позволяет отражать атаки американских HIMARS в полном объёме. Имеющаяся система вполне способна уничтожать ракеты и на начальном этапе, и в полёте, и в конечной траектории полёта, — отметил бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединённой системы ПВО государств – участников СНГ Айтеч Бижев.

По его словам, против ракет, выпущенных с территории Украины, можно применять комплексы "Панцирь", "Бук" и системы С-300. Чем конкретно отбиваться, будет решать командование. Диапазон полёта достаточный, чтобы успеть принять решение.

Опыт противодействию HIMARS мы уже имеем. 19 июля глава ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска нанесли удар по областному центру с помощью американских установок РСЗО. Всего было выпущено шесть ракет, пять из них были сбиты.

Стоит сказать, что специалисты у Украины, которые готовы работать на HIMARS, уже есть. И, как мы видим, они полностью готовы. По оценке Айтеча Бижаева, на их подготовку уходит до 30 дней. В итоге получаем уже готовые экипажи на боевых машинах, ждущих только новые ракеты. Как решить эту проблему? Отодвигать их на безопасное расстояние или уничтожать при транспортировке. Последний вариант является самым идеальным.

Фото © ТАСС / Минобороны РФ Смогут ли российские средства ПВО защитить территорию Союзного государства? 0 Они уже это делают Защита есть, но она слабая Украина не будет стрелять по сопредельной территории

Авторы Даниил Черных