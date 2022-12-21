Теперь официально: Вандерсон переходит из "Краснодара" в "Интернасьонал"
Вандерсон Масиэл, бразильский полузащитник "Краснодара", официально стал игроком "Интернасьонала". Об этом сообщает пресс‑служба российской команды.
"Мы благодарим Вандерсона Масиэла за годы плодотворного сотрудничества и желаем успехов в дальнейшей карьере!" — сообщает ФК "Краснодар".
Там добавили, что все вопросы между клубами "Краснодар" и "Интернасьонал" урегулированы, тем более что последнему нужно было лишь активировать опцию выкупа Вандерсона Масиэла. Он перешёл в краснодарский клуб летом 2017 года из австрийского "Ред Булл Зальцбурга". Футболист провёл за основную команду "быков" 130 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.
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