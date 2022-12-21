ВСУ обстреляли Донецк, есть погибшие

Ленинский район Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что есть погибшие и раненые.

"По информации очевидцев, обстрелу подвергся Ленинский район. Есть погибшие и раненые. Повреждены автомобили, строения", — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Мэр Донецка добавил, что в настоящее время данные по обстрелу уточняются.