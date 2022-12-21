ВСУ обстреляли Донецк, есть погибшие
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли Ленинский район города, есть погибшие
Ленинский район Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что есть погибшие и раненые.
"По информации очевидцев, обстрелу подвергся Ленинский район. Есть погибшие и раненые. Повреждены автомобили, строения", — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.
Мэр Донецка добавил, что в настоящее время данные по обстрелу уточняются.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили три американские системы M-777 в Херсонской области и ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, российские военные ликвидировали боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" в районе населённого пункта Водяное.
ТАСС / AP Photo / str