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Регион
Опубликовано 21 декабря 2022, 19:43
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ВСУ обстреляли Донецк, есть погибшие

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли Ленинский район города, есть погибшие

Ленинский район Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что есть погибшие и раненые.

"По информации очевидцев, обстрелу подвергся Ленинский район. Есть погибшие и раненые. Повреждены автомобили, строения", — написал Кулемзин в своём Telegram-канале.

Мэр Донецка добавил, что в настоящее время данные по обстрелу уточняются.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили три американские системы M-777 в Херсонской области и ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, российские военные ликвидировали боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" в районе населённого пункта Водяное.

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ТАСС / AP Photo / str

Арина Родионова
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