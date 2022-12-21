Генсеку НАТО напророчили новый высокий пост
TV2: генсек НАТО Столтенберг может стать главой МВФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после ухода с этого поста может стать главой Международного валютного фонда. Об этом сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на свой источник.
"Столтенберг может получить новую руководящую должность в Вашингтоне", — говорится в сообщении телеканала.
По данным его источников, Столтенберг может получить этот новый высокий пост сразу после истечения срока его полномочий в должности генсека Североатлантического альянса. Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года, его полномочия продлевались несколько раз. А уйти он может в следующем году.
"США хотят видеть Столтенберга на посту главы Международного валютного фонда", — сказал один из источников телеканала.
В начале же февраля этого года предполагалось, что Йенс Столтенберг станет новым главой Центробанка Норвегии сроком на шесть лет. Однако тогда считалось, что он уйдёт из НАТО уже осенью 2022 года.
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