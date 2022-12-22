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21 декабря, 21:07

В аэропортах Москвы задержаны или отменены почти 60 рейсов

В трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны или отменены почти 60 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Во Внуково задержаны 12 рейсов, 7 отменены, в аэропорту Домодедово 18 рейсов задержано и 6 отменено. В Шереметьево 7 рейсов задержали и 6 отменили.

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Ранее Лайф писал, что москвичей предупредили о потеплении и ледяном дожде 21 декабря. Также там сообщили об облачности и выпадании небольшого снега.

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Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Арина Родионова

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