В аэропортах Москвы задержаны или отменены почти 60 рейсов

В трёх московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержаны или отменены почти 60 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Во Внуково задержаны 12 рейсов, 7 отменены, в аэропорту Домодедово 18 рейсов задержано и 6 отменено. В Шереметьево 7 рейсов задержали и 6 отменили.