Властям предложили ввести регистрацию для доступа детей в Интернет

Эксперты после проведённых исследований составили рекомендации для Госдумы по ужесточению законов о доступе детей в Интернет. Доклад подготовили специалисты Государственного университета управления (ГУУ). Так, авторы рекомендаций считают, что следует исключить анонимную регистрацию в соцсетях.

Как пишет газета "Известия", авторы исследования считают, что регистрировать детей, которым меньше 14 лет, должны только родители или законные представители. Именно анонимность в Интернете специалисты сочли одной из основополагающих причин получившего распространение кибербуллинга. За последнее авторы анализа предлагают наказывать — ввести административную и уголовную ответственность. Сегодня ст. 5.35 КоАП предусматривает штрафы в размере до 500 рублей. Эксперты рекомендовали также обучать педагогов и родителей правилам безопасности в Интернете и повсеместно ввести такие уроки в учебные планы школ и колледжей.

"Кибербуллинг набирает обороты. Хотелось бы, чтобы к этой проблеме подходили с разных сторон: если вырабатываются санкции и карательные меры, то столько же усилий необходимо направлять на профилактику, работая с детьми, объясняя им, чего делать действительно нельзя, просвещая, воспитывая", — считает завкафедрой юридической психологии и права Московского государственного психолого-педагогического университета Римма Чиркина.

Анализ показал, что 26% детей проводят в Интернете более пяти часов в день, 24% — 4–5 часов, 20% — 2–4 часа в день, 12,5% — менее двух часов. 72% опрошенных сообщили, что сталкивались с неприятным содержанием на сайтах и в соцсетях. Четверть признались, что смотрели сцены насилия и оскорбления. 47% несовершеннолетних рассказали, что им предлагали в Сети попробовать запрещённые вещества, наркотики, сигареты, алкоголь или заработать, распространяя информацию о них. О случаях угроз и унижения в Интернете по отношению к себе рассказали 28% респондентов.