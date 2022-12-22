"Жить буду": Рогозин рассказал, какое ранение получил в Донецке

Бывший гендиректор "Роскосмоса", экс-вице-премьер, а ныне руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о том, что он ранен в спину.

"Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника", — приводит RT его слова.

Рогозин подтвердил и информацию о том, что попал под обстрел в гостинице, где проживали военные советники.