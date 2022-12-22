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21 декабря, 23:22

"Жить буду": Рогозин рассказал, какое ранение получил в Донецке

Рогозин подтвердил, что ранен в спину

Бывший гендиректор "Роскосмоса", экс-вице-премьер, а ныне руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о том, что он ранен в спину.

"Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника", — приводит RT его слова.

Рогозин подтвердил и информацию о том, что попал под обстрел в гостинице, где проживали военные советники.

В Донецке ранен глава Правительства ДНР

В Донецке ранен глава Правительства ДНР

Как рассказывал Лайф, ранее помощник Рогозина заявил, что удар по гостинице был целенаправленный. Предположительно, была задействована французская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR.

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Telegram / rogozin_do

Андрей Григорьев

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