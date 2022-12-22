Бибер решил продать права на свою музыку, и сумма уже известна

Американский певец Джастин Бибер собирается продать компании Hipgnosis Songs Capital права на свои песни и книгу, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. Hipgnosis Songs Capital — это совместное предприятие Hipgnosis Song Management и инвестиционного фонда Blackstone. Предполагаемая сумма сделки — 200 миллионов долларов, что сделает её крупнейшей в истории компании.

По данным издания, договор затронет права на музыкальную, а также писательскую деятельность музыканта. Речь идёт о шести студийных альбомах за период с 2010 по 2021 год, включая несколько десятков синглов, и выпущенной в 2010 году автобиографической книге "Первый шаг к вечности: моя история".