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21 декабря, 23:51

Бибер решил продать права на свою музыку, и сумма уже известна

WSJ: Джастин Бибер готовится продать права на свою музыку за $200 млн

Американский певец Джастин Бибер собирается продать компании Hipgnosis Songs Capital права на свои песни и книгу, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. Hipgnosis Songs Capital — это совместное предприятие Hipgnosis Song Management и инвестиционного фонда Blackstone. Предполагаемая сумма сделки — 200 миллионов долларов, что сделает её крупнейшей в истории компании.

По данным издания, договор затронет права на музыкальную, а также писательскую деятельность музыканта. Речь идёт о шести студийных альбомах за период с 2010 по 2021 год, включая несколько десятков синглов, и выпущенной в 2010 году автобиографической книге "Первый шаг к вечности: моя история".

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Нужно отметить, что такие сделки не редкость. Например, два года назад Боб Дилан продал все свои песни Universal Music более чем за 300 миллионов долларов.

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Youtube / Lyrical Lemonade

Анатолий Симоненко

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