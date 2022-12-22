Байден назвал Зеленского Беленским и заявил, что тот готов к миру

Президент Украины Владимир Зеленский "открыт для достижения мира" на Украине, заявил глава Белого дома Джо Байден на совместной пресс-конференции с украинским коллегой. При этом, говоря о нём, американский лидер в очередной раз оговорился, назвав его сначала Беленским.

"Президент Беленский... Зеленский, вы дали понять, что он [президент России Владимир Путин] открыт для продолжения. Позвольте мне сказать иначе. Он не открыт, но вы открыты для достижения мира. Вы открыты для достижения справедливого мира", — заявил Байден.

Байден добавил, что намерен в ближайшее время подписать законодательные инициативы о помощи Украине на десятки миллиардов долларов.