Байден назвал жителей Украины "народом Урана"

Президент США Джо Байден допустил очередную нелепую оговорку. На этот раз — на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Лидер Штатов не выговорил слово Ukrainian. У него вышло так, будто он говорит о "народе Урана", а не об "украинском народе".

"(Необходимо. — Прим.ред.) убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги народу Урана, такие как здравоохранение, образование и чрезвычайные службы", — сказал Байден.

Однако стоящий рядом президент Украины Владимир Зеленский эту оговорку коллеги или не заметил, или не подал виду.

Нужно отметить, что такая ошибка у Байдена не впервые. В марте этого года, выступая перед конгрессменами с ежегодным посланием, он допустил такую же. Целый ряд СМИ тогда решил, что Байден перепутал украинский народ (Ukrainian people) с иранским (Iranian people). Однако пресс-служба Белого дома затем распространила стенограмму речи президента, в которой было указано, что он произнес именно слово Uranian.