Подсчитано, во сколько в этом году обойдётся салат оливье

В этом году приготовление салата оливье в домашних условиях обойдётся для россиян на 7% дороже, чем в прошлом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования, проведённого сервисом "Чек Индекс". Согласно его выводам, составленным на основе данных с 1 по 18 декабря, 4 порции салата оливье будут стоить 481 рубль.

"Затраты на приготовление классического салата оливье с колбасой (расчёт на четверых человек), исходя из размера средней покупки ингредиентов для салата в магазине за 1-18 декабря 2022 года, составили 481 рубль, что на 34 рубля больше, чем в прошлом году. Салат оливье также продаётся в магазинах вразвес. Средний чек его покупки – 194 рубля, что на 2% выше, чем в прошлом году", — заявили авторы исследования.

Уточняется, что в этом году маринованные огурцы подорожали до 68 рублей (на 38%), укроп и петрушка до 25 рублей (на 23%), зелёный горошек до 91 рубля (на 18%), майонез до 56 рублей (на 17%), репчатый лук до 11 рублей (на 13%), варёная колбаса до 102 рублей (на 2%). При этом картофель подешевел до 43 рублей (на 22%), морковь до 8 рублей (на 3%), куриные яйца до 78 рублей (на 1%).