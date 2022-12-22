Опубликован шорт-лист претендентов на "Оскар" в 10 категориях

Американская академия киноискусств опубликовала шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в десяти категориях. В разделе "Лучший иностранный фильм" ленты российских режиссёров в этом году не представлены. Тем временем в список возможных номинантов на премию в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" вошла американская картина "Навальный" режиссёра Дэниела Роэра.

В этой категории из 144 документальных фильмов в шорт-лист вошли 15, из них на премию выдвинут 5. В претендентах — работы "Всё, что дышит" индийца Шаунака Сена, "Потомок" американки Маргарет Браун, "Вся красота и кровопролитие" американки Лоры Пойтрас, "Вулкан любви" Сары Досы, "Движение Джейн" Тии Лессин и Эммы Пилдс, "Дэвид Боуи. Moonage Daydream" Бретта Моргена и ряд других.

В категории "Лучший иностранный фильм" — в том числе "Аргентина" режиссёра Сантьяго Митре, "Корсаж" австрийки Мари Кройцер, "Близко" бельгийца Лукаса Донта, "Сент-Омер" француженки Элис Диоп, а также картины из Камбоджи, Дании, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Республики Корея и Швеции. Опубликовали также списки номинантов в категориях "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший грим и причёски", "Лучшая музыка", "Лучшая песня", "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты".