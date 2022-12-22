Байден подтвердил намерение отправить Украине ЗРК Patriot

США продолжат оказывать военную помощь Украине, в том числе укреплять её систему противовоздушной обороны. Об этом заявил лидер Штатов Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

"Мы собираемся продолжать укреплять возможности Украины для самообороны, особенно противовоздушную оборону. И именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетные комплексы Patriot и обучить ваших военных тому, как правильно их использовать", — приводит CBS слова политика.

Он уточнил, что "потребуется некоторое время", чтобы завершить подготовку украинских сил. По словам Байдена, совокупная военная помощь и финансирование Украины обойдутся в $2,2 млрд.