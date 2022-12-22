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22 декабря, 02:00

Лицо и фигура — не главное: Россияне рассказали, на что смотрят на первом свидании

Опрос: Россияне на первом свидании стараются меньше есть и не пить алкоголь

Россияне на первом свидании прибегают к различным уловкам, в том числе чтобы казаться скромнее. Так, женщины стараются мало есть, а мужчины отказываются от алкоголя. Опрос выяснил, что многие образы, которые используют и те, и другие, — на самом деле совсем не то, что может понравиться представителю противоположного пола. Исследование провели сервис объявлений "Юла" и аналитическое агентство А2:Research. Лайф ознакомился с результатами работы.

Так, выяснилось, что большинство мужчин во время общения в первую очередь обращают внимание на стиль в одежде (33%). Не последними по значимости оказались фигура (26%), черты лица (25%) и опрятность собеседницы (23%). В то время как большинство женщин уверены (41%), что фигура — это первое, на что смотрят мужчины. В остальном предположения дам подтвердились.

Для женщин самым важным во время знакомства с противоположным полом оказались общие темы для разговора (37%), опрятность собеседника (34%) и приятные черты лица (32%). А вот мужчины уверены, что для того, чтобы произвести впечатление, важнее всего подобрать стильную одежду (33%). На самом деле этот пункт оказался у девушек только на четвёртом месте по значимости.

Кроме того, исследования показали, что мужчины тщательно готовятся к первому свиданию: они стараются выглядеть скромно (20%), покупают новую одежду и обувь (17%), моются и бреются (15%). Каждый шестой обновляет стрижку (15%), а девятая часть респондентов (11%) делают маникюр и педикюр. Примечательно, что 14% опрошенных не пьют на первом свидании, чтобы не испортить впечатление о себе.

Женщины тоже стараются выглядеть скромно (25%). Почти четверть опрошенных мало едят на свидании (24%). Каждая десятая делает причёску и макияж. А вот новую одежду и обувь специально для свидания покупает только 4% опрошенных. Четверть респонденток и вовсе уверены, что особенная подготовка не нужна — это мужчина должен стараться понравиться даме (25%). Для образа почти каждая вторая девушка (46%) выбирает удобную и комфортную одежду. Хотя каждый пятый (18%) хотел бы видеть на девушке откровенное платье, подчёркивающее фигуру. Сами они приходят в повседневной одежде (джинсы и рубашка, 56%). Больше половины опрошенных девушек (56%) сочли это самым подходящим вариантом. Около четверти предпочитают деловой костюм (23%). В то же время каждая четвёртая считает, что её спутник должен быть одет в вещи люксовых брендов, а каждая десятая (9%) — в деловой костюм.

Большинство россиян уверены, что стиль — не главное в человеке, важнее оказался взаимный интерес в общении. Продолжить знакомство с интересным, но не стильным мужчиной готовы 64% женщин. Среди мужчин таких оказалось 73%.

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Обложка ©

Freepik / freepic-diller

Арина Родионова

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