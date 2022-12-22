ВС РФ за сутки ликвидировали более 20 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные за прошедшие сутки поразили подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении, а потери противника в результате атак превысили 20 человек убитыми и ранеными. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в ходе огневого налёта российской артиллерии поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах населённых пунктов Сергеевка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", — отметил Конашенков.

Помимо двух десятков бойцов ВСУ также потеряли две бронированные машины и три пикапа.