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Опубликовано 22 декабря 2022, 10:27
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ВС РФ за сутки ликвидировали более 20 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные за прошедшие сутки поразили подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении, а потери противника в результате атак превысили 20 человек убитыми и ранеными. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в ходе огневого налёта российской артиллерии поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах населённых пунктов Сергеевка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", — отметил Конашенков.

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Помимо двух десятков бойцов ВСУ также потеряли две бронированные машины и три пикапа.

Как ранее рассказывал Лайф, российские военные ударили по позициям украинских бойцов на Купянском направлении, в результате чего потери ВСУ составили 15 человек.

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VK / Минобороны России

Артур Белкин
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