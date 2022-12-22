Группы украинских диверсантов уничтожены под Левадным и Сладким

Две украинские диверсионные группы были уничтожены в районе населённых пунктов Сладкое в ДНР и Левадное, что в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Всего за сутки на данном направлении было уничтожено до 30 украинских военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.