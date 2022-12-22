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Регион
Опубликовано 22 декабря 2022, 10:20
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Группы украинских диверсантов уничтожены под Левадным и Сладким

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении двух диверсионных групп ВСУ на Южно-Донецком направлении

Две украинские диверсионные группы были уничтожены в районе населённых пунктов Сладкое в ДНР и Левадное, что в Запорожской области. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Всего за сутки на данном направлении было уничтожено до 30 украинских военных, две боевые бронированные машины и три пикапа.

"На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Никольское, Новомайорское и Новополь", — проинформировал представитель военного ведомства на брифинге в четверг.

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Ранее стало известно, что во время наступления на Донецком направлении российские войска завладели новыми господствующими высотами и рубежами. Кроме того, наши военные успешно поразили пункт временной дислокации группы центра специальных операций "Юг" Вооружённых сил Украины.

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Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan

Алексей Берковиц
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