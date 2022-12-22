Песков: Для утверждения концепции внешней политики нужно заседание "большого" Совбеза РФ
Новая концепция внешней политики РФ пока не утверждена, для этого нужно заседание "большого" Совбеза РФ. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее совещание главы государства с постоянными членами СБ, где как раз обсуждался этот вопрос.
"Как раз речь (на совещании. — Прим. Лайфа) и шла о доработках. Их утверждает "большой" Совбез", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее сообщалось, что МИД РФ может представить новую концепцию внешней политики России в январе 2023 года, если не произойдёт каких-либо форс-мажорных ситуаций. Текст новой концепции был одобрен в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты.
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