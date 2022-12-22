Песков: Для утверждения концепции внешней политики нужно заседание "большого" Совбеза РФ

Новая концепция внешней политики РФ пока не утверждена, для этого нужно заседание "большого" Совбеза РФ. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал вчерашнее совещание главы государства с постоянными членами СБ, где как раз обсуждался этот вопрос.

"Как раз речь (на совещании. — Прим. Лайфа) и шла о доработках. Их утверждает "большой" Совбез", — отметил представитель Кремля.