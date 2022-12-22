В Кремле согласовывают нюансы ответа на потолок цен на российскую нефть

В формулировках ответных мер Москвы на введение потолка цен на российскую нефть остаются некоторые нюансы. Как рассказал в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в отношении газа ситуация пока анализируется.

"По газу ситуация анализируется. По нефти — определённые нюансы в плане согласования формулировок остаются. Как только они [согласования] будут завершены, мы документ выпустим", — сказал он, говоря о сроках введения Россией ответных мер.