В Кремле согласовывают нюансы ответа на потолок цен на российскую нефть
В формулировках ответных мер Москвы на введение потолка цен на российскую нефть остаются некоторые нюансы. Как рассказал в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в отношении газа ситуация пока анализируется.
"По газу ситуация анализируется. По нефти — определённые нюансы в плане согласования формулировок остаются. Как только они [согласования] будут завершены, мы документ выпустим", — сказал он, говоря о сроках введения Россией ответных мер.
Ранее стало известно, что договорённость о лимите цен на газ на Совете ЕС была достигнута почти единогласно и даже Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, в результате проголосовала за введение ограничений.
Лайф также писал, что 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне в 60 долларов за баррель. После этого цены на сырьё стали падать, а у берегов Турции образовалась пробка из танкеров. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что рестрикция не принесёт России ощутимого ущерба. В Кремле анонсировали скорый ответ на данные ограничения.
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