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Опубликовано 22 декабря 2022, 10:07

Песков: Поставки западного оружия Киеву лишь продлевают страдания украинцев

Поставки западного оружия киевскому режиму лишь продлевают страдания украинского народа. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что США и их сателлиты постоянно идут по пути расширения ассортимента и повышения технического уровня поставляемых ВСУ вооружений.

"Это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот, приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы", — заключил он.

Шойгу: 27 стран потратили $97 млрд на поставки вооружения Украине
Шойгу: 27 стран потратили $97 млрд на поставки вооружения Украине

Ранее Песков предупредил, что комплексы противовоздушной обороны Patriot, которые США поставят Украине, являются такими же законными целями для российских военных, как и любое другое вооружение.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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