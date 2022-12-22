Песков: Поставки западного оружия Киеву лишь продлевают страдания украинцев
Поставки западного оружия киевскому режиму лишь продлевают страдания украинского народа. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание, что США и их сателлиты постоянно идут по пути расширения ассортимента и повышения технического уровня поставляемых ВСУ вооружений.
"Это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот, приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы", — заключил он.
Ранее Песков предупредил, что комплексы противовоздушной обороны Patriot, которые США поставят Украине, являются такими же законными целями для российских военных, как и любое другое вооружение.
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