Поставки западного оружия киевскому режиму лишь продлевают страдания украинского народа. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что США и их сателлиты постоянно идут по пути расширения ассортимента и повышения технического уровня поставляемых ВСУ вооружений.

"Это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот, приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы", — заключил он.