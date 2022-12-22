Супруга участника СВО уличила в обмане лидеров "Совета матерей и жён"

Ни сыновья, ни мужья лидеров российского "Совета матерей и жён" никак не связаны со спецоперацией на Украине. Об этом заявила супруга одного из российских мобилизованных Виктория Хмелёвская. Девушка считает, что так называемые солдатские матери Оксана Дивисенко и Татьяна Баулина являются мошенницами, которые хотят нажиться на проблемах людей, якобы их решая.

Жена участника СВО обвинила в мошенничестве лидеров "Совета матерей и жён". Видео © TikTok / V.Khmelevskaya

"Сейчас мой муж борется с нацизмом на Украине, я очень за него переживала и увидела в Интернете, что есть такой "Совет матерей и жён", якобы они защищают интересы наших ребят, но они все мошенники! Посмотрите даже на их лидера. Например, Дивисенко, которая ведёт у них круглые столы, и спросите у неё, а где её сын? Он служит? Или, может быть, муж? Нет, у неё никто не служит", — сказала Виктория в видеообращении.

Также девушка напомнила и о Татьяне Баулиной, втором лидере "Совета матерей и жён". Согласно данным из открытых источников, её сын вовсе не сражается сейчас где-то на Украине, а спокойно живёт в Нидерландах. Соответственно, в зону СВО его никто не направлял. Самое ужасное в данной ситуации то, что к организации с просьбой о помощи обращаются реальные матери и супруги российских бойцов, в том числе выполняющих боевые задачи на Украине. Однако о какой помощи в этом случае может вообще идти речь, если лидеры "Совета матерей и жён" являются псевдоматерями солдат, задаётся вопросом Виктория.