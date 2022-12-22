Песков заявил, что чиновники обязаны посещать Донбасс, несмотря на риски

Российские чиновники и добровольцы будут продолжать посещать Донбасс, несмотря на имеющиеся риски для их здоровья и жизни. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чиновники посещают [новые] российские регионы и будут посещать. <…> Чиновники обязаны туда ездить. Помимо этого, есть и огромное количество добровольцев и добровольческих организаций, которые тоже оказывают неоценимую помощь", — отметил Песков.