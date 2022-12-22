Песков заявил, что чиновники обязаны посещать Донбасс, несмотря на риски
Российские чиновники и добровольцы будут продолжать посещать Донбасс, несмотря на имеющиеся риски для их здоровья и жизни. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Чиновники посещают [новые] российские регионы и будут посещать. <…> Чиновники обязаны туда ездить. Помимо этого, есть и огромное количество добровольцев и добровольческих организаций, которые тоже оказывают неоценимую помощь", — отметил Песков.
По словам представителя Кремля, имеющиеся риски и опасность не будут мешать посещению Донбасса и всем тем, кто отправляется в регионы по зову сердца.
Лайф писал, что ночью 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в результате погибло два человека, также там был ранен бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в скором времени ему предстоит операция. Кроме того, пострадал и глава Правительства ДНР Виталий Хоценко.
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