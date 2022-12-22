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22 декабря, 09:55

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших при обстреле Донецка

<p>Последствия обстрела Донецка. Обложка © Телеграм-канал <a href="https://t.me/GardeZ66/3682" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Артёма Шейнина</a></p>

Последствия обстрела Донецка. Обложка © Телеграм-канал Артёма Шейнина

В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших при обстреле Донецка, а также пожелали скорейшего выздоровления раненым. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших [при обстреле Донецка] и желаем выздоровления тем, кто получил ранения", — сказал он.

Пушилин назвал обстрел гостиницы в Донецке терактом

Пушилин назвал обстрел гостиницы в Донецке терактом

Напомним, ночью 22 декабря ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в результате погибли два человека, также там был ранен бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в скором времени ему предстоит операция. Кроме того, пострадал и глава Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Александр Юнашев

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