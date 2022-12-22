В Кремле выразили соболезнования родным и близким погибших при обстреле Донецка, а также пожелали скорейшего выздоровления раненым. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших [при обстреле Донецка] и желаем выздоровления тем, кто получил ранения", — сказал он.