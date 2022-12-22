Попавший под обстрел Рогозин заявил, что ему предстоит операция

Руководитель группы военных советников "Царские волки" и бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале рассказал подробности того, как именно он получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

"Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место", — написал Рогозин.

По его словам, ЧП произошло после того, как кто-то "слил" информацию о его приезде в гостиницу. Первые попадания пришлись на 19:45 в то место, где находился Рогозин с коллегами. Обстрел вёлся снарядами калибром 120 или 155 мм.

"У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошёл выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей", — добавил Рогозин.