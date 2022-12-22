Во Франции призвали "мафию" из ЕС брать пример с Венгрии в вопросе Украины
Французский политик Филиппо: "Мафия" из ЕС должна брать пример с Венгрии в вопросе Украины
"Мафия" из Европейского союза должна брать пример в вопросе Украины с Венгрии. Об этом в соцсети Twitter заявил французский политик Флориан Филиппо.
По его словам, Венгрия является единственной европейской страной, которая запросила оценку средств и вооружения, которые были отправлены в качестве поддержки Киеву. Политик подчеркнул, что ЕС закрывает глаза на то, для чего на самом деле нужны миллиарды, предоставляемые президенту Украины Владимиру Зеленскому западными странами.
"Мафия и коррупционеры! Остановитесь!" — заявил Филиппо.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу не втягиваться "по уши" в конфликт на Украине. По его словам, Будапешт не собирается этого делать.
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