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22 декабря, 06:26

Во Франции призвали "мафию" из ЕС брать пример с Венгрии в вопросе Украины

Французский политик Филиппо: "Мафия" из ЕС должна брать пример с Венгрии в вопросе Украины

"Мафия" из Европейского союза должна брать пример в вопросе Украины с Венгрии. Об этом в соцсети Twitter заявил французский политик Флориан Филиппо.

По его словам, Венгрия является единственной европейской страной, которая запросила оценку средств и вооружения, которые были отправлены в качестве поддержки Киеву. Политик подчеркнул, что ЕС закрывает глаза на то, для чего на самом деле нужны миллиарды, предоставляемые президенту Украины Владимиру Зеленскому западными странами.

"Мафия и коррупционеры! Остановитесь!" — заявил Филиппо.

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Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Европу не втягиваться "по уши" в конфликт на Украине. По его словам, Будапешт не собирается этого делать.

Обложка ©

Unsplash

Светлана Оперук

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