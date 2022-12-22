"Мафия" из Европейского союза должна брать пример в вопросе Украины с Венгрии. Об этом в соцсети Twitter заявил французский политик Флориан Филиппо.

По его словам, Венгрия является единственной европейской страной, которая запросила оценку средств и вооружения, которые были отправлены в качестве поддержки Киеву. Политик подчеркнул, что ЕС закрывает глаза на то, для чего на самом деле нужны миллиарды, предоставляемые президенту Украины Владимиру Зеленскому западными странами.

"Мафия и коррупционеры! Остановитесь!" — заявил Филиппо.