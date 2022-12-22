В США учительница занялась сексом с учеником школы, в которой проработала меньше недели

В американском штате Северная Каролина 32-летнюю учительницу Тиффани Роуз Уильямс обвиняют в сексуальном контакте с учеником школы, в которой она проработала четыре с половиной дня. Подробности истории сообщает WRAL.

Изначально она работала в Lakewood High School с августа 2021 по июнь 2022 года, однако затем решила покинуть учебное заведение. В ноябре же решила вернуться обратно и проработала меньше недели до крупного скандала. Роуз Уильямс обвинили в том, что она занялась сексом с учеником.

В итоге педагогу было предъявлено обвинение. Позднее её отпустили под залог в 40 тысяч долларов. Другие детали громкого скандала пока не раскрываются.