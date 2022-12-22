Россиянам не ограничат выезд из страны, заявил Клишас

В России не будут вводить ограничения на выезд граждан из страны. Об этом в беседе с "Парламентской газетой" заявил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он отметил, что существуют положения конституции, в которых обозначены права граждан. В том числе в них говорится о том, что россияне могут свободно покидать страну и возвращаться в неё.

"Так что нет, никаких ограничений для граждан не вводилось, не вводится и вводиться не будет", — подчеркнул сенатор.