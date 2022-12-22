Россиянам не ограничат выезд из страны, заявил Клишас
Сенатор Клишас: Никаких ограничений на выезд из России вводиться не будет
В России не будут вводить ограничения на выезд граждан из страны. Об этом в беседе с "Парламентской газетой" заявил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Он отметил, что существуют положения конституции, в которых обозначены права граждан. В том числе в них говорится о том, что россияне могут свободно покидать страну и возвращаться в неё.
"Так что нет, никаких ограничений для граждан не вводилось, не вводится и вводиться не будет", — подчеркнул сенатор.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ускориться с доработкой закона об условиях въезда и выезда иностранцев. Он также отметил необходимость при подготовке обновлённой редакции концепции миграционной политики уделить внимание развитию новых территорий и поддержке вынужденных переселенцев.
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